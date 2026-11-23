Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего заместителя начальника Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы Вадима Байштана.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Речь идет об имуществе общей стоимостью около 2,9 млн грн, происхождение которого должностное лицо не могло подтвердить законными доходами.
По версии следствия, в течение 2022 года Байштан купил квартиру в одном из жилых комплексов Одессы и автомобиль Honda HR-V.
«Однако анализом имущественного положения бывшего заместителя начальника РТЦК и СП и члена его семьи установлена невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов», – добавили в САП.
Напомним, в начале ноября Верховный Суд признал законной конфискацию состояния семьи экс-руководителя Харьковского ТЦК Артема Требесова.
Также сообщалось, что экс-начальника ТЦК на Львовщине будут судить из-за недостоверного декларирования более 4,5 млн грн.
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