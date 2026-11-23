Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего заместителя начальника Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы Вадима Байштана.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

23 октября 2026, 15:15 НАПК заявляет о нарушениях в 99% проверенных деклараций: итоги за неполный год За неполный 2026 год НАПК проверило 653 декларации и заявило о недостоверных сведениях на 2,618 млрд грн. Подробнее о крупнейших найденных нарушениях – на инфографике «Слово и дело».

Речь идет об имуществе общей стоимостью около 2,9 млн грн, происхождение которого должностное лицо не могло подтвердить законными доходами.

По версии следствия, в течение 2022 года Байштан купил квартиру в одном из жилых комплексов Одессы и автомобиль Honda HR-V.

«Однако анализом имущественного положения бывшего заместителя начальника РТЦК и СП и члена его семьи установлена ​​невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов», – добавили в САП.

Напомним, в начале ноября Верховный Суд признал законной конфискацию состояния семьи экс-руководителя Харьковского ТЦК Артема Требесова.

Также сообщалось, что экс-начальника ТЦК на Львовщине будут судить из-за недостоверного декларирования более 4,5 млн грн.

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