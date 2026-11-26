Расширение Европейского Союза сейчас является стратегической необходимостью для Европы, чтобы лучше противостоять вызовам.

Такое мнение высказала президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой после саммита ЕС – Западные Балканы.

«Я убеждена, что расширение – это стратегическая необходимость для Европы. Сегодня импульс настоящий», – сказала фон дер Ляйен.

23 ноября 2023, 16:20 Членство в Евросоюзе: сколько времени проходило между началом переговоров и вступлением стран Сколько времени проходило между началом переговоров и вступлением стран в ЕС – на инфографике. Быстрее всего членами стали Австрия, Финляндия и Швеция.

Она добавила: если посмотреть на все переговоры, которые провели представители ЕС о вступлении, блок двигаются к тому, чтобы открыть и закрыть более 100 разделов.

«Это впечатляющий прогресс, и он происходит в решающий момент. Мир вокруг нас меняется быстро. Чем сильнее и более едина Европа, тем лучше мы сможем противостоять вызовам. Так что мы должны воспользоваться этим импульсом и превратить его в прогресс к членству. А это требует обязательств с обеих сторон», – отметила фон дер Ляйен.

Также она подчеркнула, что расширение должно быть успехом как для нынешних, так и для будущих государств-членов.

«Но мы не должны ждать, пока присоединение сблизит наших людей и экономики. Вот в чем суть постепенной интеграции и нашего Плана роста», – добавила президентка ЕК.

По ее мнению, успех расширения будет измеряться тем, что оно меняет в жизни людей.

«Больше возможностей для молодежи, больше бизнесов, способных расти и торговать через границы, а также большая уверенность в будущем. Именно это должен обеспечить наш европейский проект. У нас есть историческая возможность это осуществить. Европейский Союз готов сделать свою часть. И я уверен, что вместе мы сможем превратить сегодняшний импульс в длительный прогресс», – подытожила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее Финляндия призвала пригласить в Европейский Союз еще 13 стран и расширить блок до 40 государств-членов, включая Украину, Молдову и Грузию.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Европейский Союз не сможет стать полноценным политическим и стратегическим центром притяжения без Анкары.

В то же время мировые медиа отмечали, что Европейский Союз входит в период масштабных национальных выборов, которые могут существенно изменить политический баланс в Европе. Усиление националистических и евроскептических партий в крупнейших странах ЕС угрожает единству блока, а также может привести к блокированию помощи Украине.

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