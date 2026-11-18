Российские спецслужбы планировали масштабную диверсию на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью рф. Москва рассчитывала на большое количество жертв, а ответственность за нападение хотела возложить на Украину.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на высокопоставленных чиновников, осведомленных о деталях операции по предотвращению диверсии.

23 октября 2026, 12:29 Рф готовит провокации для дестабилизации Европы, чтобы лишить поддержки Украины – ГУР Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о подготовке Россией провокаций в Европе с целью лишения поддержки Украины.

По информации журналистов, польские спецслужбы узнали о подготовке провокации от разведок стран-партнеров. В то же время признаки возможной диверсии выявили и аналитики польской разведки.

Россияне планировали осуществить нападение в конце октября или в начале ноября. В ответ польские силовики в течение последних двух недель проводили мероприятия, направленные на предотвращение возможной атаки.

Один из собеседников издания рассказал, что польская сторона располагала информацией о конкретных объектах, которые могли стать целями диверсантов. По его словам, россияне рассчитывали на значительное количество погибших.

Как отмечает источник, Москва хотела организовать провокацию по сценарию Глайвицкого инцидента 1939 года. Тогда нацистская Германия инсценировала нападение на радиостанцию, чтобы обвинить Польшу и использовать это как повод для начала войны.

По замыслу российских спецслужб, участников диверсии, которые пересекли бы границу, могли убить или оставить рядом с ними сфальсифицированные доказательства, указывающие на причастность Украины. Таким образом Москва стремилась подорвать поддержку Киева со стороны Польши.

Польские спецслужбы активизировали свои действия после того, как на российской стороне границы заметили офицеров, причастных к координации подобных операций. По данным журналистов, речь идет о сотрудниках российской военной разведки.

В конце октября Польша существенно усилила меры безопасности в приграничных районах. В частности, в местные отделения полиции направили дополнительных правоохранителей, увеличили присутствие пограничников и сотрудников Агентства внутренней безопасности.

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, комментируя информацию о возможном теракте в месте массового скопления людей, не стал раскрывать подробностей. Он объяснил, что даже при наличии соответствующих разведданных польские власти не могут обнародовать всю информацию.

В то же время Семоняк подчеркнул, что решения об усилении безопасности принимались на основании реальной угрозы. По его словам, все принятые меры были обоснованными и соответствовали уровню опасности.

Напомним, накануне сообщалось, что российские спецслужбы активно вербуют украинских беженцев для осуществления диверсий в странах Европы. С начала полномасштабного вторжения в Европе зафиксировали около 200 диверсий, которые связывают с россией. Больше всего таких случаев произошло в Польше, через которую проходит значительная часть военной помощи Украине.

А на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что со стороны россии стоит ожидать усиления попыток диверсий и провокаций против Европы и, в частности, в польскую сторону еще до Рождества.

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