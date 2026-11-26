В четверг, 26 ноября, российские оккупационные войска сбросили на Славянск две авиабомбы, в результате чего по меньшей мере один мужчина погиб, еще один гражданский получил ранения.

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

«Утром 26 ноября враг сбросил на жилые кварталы Славянска две авиабомбы ФАБ-250… Погиб 37-летний мужчина. Еще один 1986 года рождения получил ранения», – написал чиновник в соцсетях.

Как отмечается, в результате утреннего авиаудара частично разрушен многоквартирный дом, также разрушен частный дом. Всего повреждены по меньшей мере 15 частных и 13 многоэтажных домов.

Кроме этого, руководитель ОВА Вадим Филашкин уточнил, что по состоянию на утро 26 ноября, в Славянске погибли два человека, а еще 12 ранены в результате ударов двумя КАБ-500 и БпЛА «Гербера» за прошедшие сутки. По данным ОВА, всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Напомним, российский реактивный вражеский дрон 26 ноября ударил по зданию Харьковского авиационного института. В результате атаки на город есть погибшая и пострадавшие.

Также ночью россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из них попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки погибли два человека, еще трое пострадавших.

Как известно, количество пострадавших в результате баллистической атаки на Киев в ночь на 26 ноября возросло до семи человек. Троих раненых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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