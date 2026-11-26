Высший антикоррупционный суд продлил до 16 января 2027 года срок содержания под стражей генерального директора государственного предприятия «Павлоградский химический завод» Леонида Шимана и уменьшил залог до 15 млн грн в рамках уголовного производства о завладении 102,45 млн грн.

Такое решение 18 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд продлил арест Шимана еще на два месяца и оставил ему без изменений залог в 21,63 млн грн. Позже арест снова продлили, но залог уменьшили до 20 млн грн, а затем до 18 млн грн. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил снова продлить арест.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока меры пресечения в виде содержания от стражей обвиняемому (Шиману – ред.) - удовлетворить частично. Продлить обвиняемому срок содержания под стражей на шестьдесят дней, то есть до 16 января 2027 года включительно. Одновременно определить обвиняемому залог в размере 15 000 000 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили новое подозрение гендиректору ПХЗ Леониду Шиману, руководителю фирмы «Рада 2007» Игорю Хохлову и бывшего коммерческого директора ПХЗ Валерия Кириллова в завладении 102,45 млн грн. По мнению следствия, указанные лица в 2022 году завладели указанными средствами при выполнении контракта по поставке комплектов крышек и кювет, стоимость которых составляла всего 63,17 млн грн, а ПХЗ перечислила ООО «Рада 2007» 165,63 млн грн.

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