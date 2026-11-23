В городе Черкассы зафиксировали вспышку туберкулеза среди детей. В 10 учебных заведениях всего выявили 26 случаев. Среди детей – 23 больных.

Об этом сообщил Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней.

«В Черкассах продолжаются противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением случаев туберкулеза среди детей. С 22 октября в городе зарегистрировано 26 заболеваний туберкулезом, из них 23 – среди детей, посещающих 10 учебных заведений. Больные получают необходимое лечение», – говорится в сообщении Центра.

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В то же время специалисты подчеркнули, что по текущей оценке эпидемиологической ситуации, не усматривается необходимость в общей приостановке очного обучения в учебных заведениях, где зарегистрированы случаи туберкулеза.

«Сейчас ситуация находится под постоянным наблюдением. Решения по дополнительным противоэпидемическим мероприятиям будут приниматься с учетом результатов оценки рисков», – отметили в Черкасском областном центре контроля и профилактики болезней.

Также специалисты учреждения рассказали, как в Украине диагностируют и лечат туберкулез.

«В Украине диагностика и лечение туберкулеза являются бесплатными. Пациенты получают полный комплекс медицинской помощи», – отмечается в сообщении.

В частности, больным предоставляются консультации врачей на всех этапах лечения, доступны современные методы диагностики заболевания и предоставляется обеспечение необходимыми противотуберкулезными препаратами.

Кроме этого предусмотрены:

обследования с целью раннего выявления возможных побочных реакций на лечение и, при необходимости, получение симптоматической терапии;

госпитализация по медицинским показаниям;

медицинская и психосоциальная поддержка.

«Современный подход к лечению предусматривает человеко-ориентированную помощь, постоянный мониторинг эффективности терапии и соблюдение международных клинических рекомендаций», – отметили в Центре.

Как известно, Туберкулез – инфекционное заболевание, которое передается воздушным путем от человека, имеющего открытую форму туберкулеза (с активным бактериовыделением). Риск инфицирования зависит от продолжительности и интенсивности контакта и от количества бактерий, которые вдыхает здоровый человек. Вероятность развития болезни после контакта с бактериями зависит от состояния иммунной системы. Если она не способна сдерживать инфекцию, развивается туберкулез.

«Туберкулез излечим, а своевременное выявление инфекции и необходимые медицинские меры помогают предотвратить развитие болезни», – добавили в ЦКПБ.

Диагностика

Для ранней диагностики применяют:

скрининговое анкетирование (опрос относительно симптомов и факторов риска);

рентгенологическое обследование органов грудной клетки;

молекулярно-генетические исследования биологического материала.

Для исследования, в частности, используют мокроту у взрослых, кал у маленьких детей и другие биологические материалы – при необходимости.

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