Европейская комиссия подготовила 22-й пакет санкций против россии, направленный на сокращение финансовых возможностей Москвы. Новые ограничения включают, в частности, банковский сектор, энергетику и визовую политику.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

21 октября 2026, 15:06 Санкционная петля: как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рф Как изменялось количество физических и юридических лиц рф в санкционных пакетах ЕС за годы полномасштабного вторжения – на инфографике «Слово и дело».

В частности, ЕС предлагает распространить запрет на финансовые операции еще на 60 банков и отключить их от системы SWIFT. Также планируется усилить контроль за криптовалютными и платежными сетями, в частности, в третьих странах, которые помогают россии обходить санкции.

В энергетическом секторе Брюссель намерен запретить европейским компаниям предоставлять услуги по строительству, эксплуатации и ремонту российской энергетической инфраструктуры. Кроме того, в санкционный список предлагают внести еще более 70 судов теневого флота и запретить использование танкеров, застрахованных в России.

Отдельно Еврокомиссия предлагает запретить въезд в ЕС бывшим российским комбатантам, а гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в российских компаниях.

В сфере спорта и культуры планируют запретить роль русских команд и спортсменов под флагом России в мероприятиях на местности ЕС, внедрение русской гос символики и финансирование европейских организаций русскими спонсорами.

Напомним, недавно сообщалось, что ЕС ввел новые санкции против российских банков, а также владельцев Wildberries и Ozon.

Кроме того, ранее ЕС запретил жителям рф участвовать в программе Erasmus+ для студентов и преподавателей.

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