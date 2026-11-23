Таджикистан официально уведомил Организацию Объединенных Наций о намерении прекратить участие в деятельности Международного уголовного суда. Сообщения зарегистрировали 20 ноября.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Таджикистана.

14 июля 2026, 05:57 Рубио заявил о намерении США ликвидировать Международный уголовный суд Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа намерена демонтировать Международный уголовный суд, призвав другие страны присоединиться к кампании.

Выход страны из юрисдикции суда вступит в силу ровно через год – 20 ноября 2027 года.

Отмечается, что в октябре парламент Таджикистана проголосовал за выход из МУС. Страна подписала Римский устав, определяющий порядок работы суда еще в 1998 году, а в 2000-м его ратифицировал парламент.

Во время рассмотрения решения министр иностранных дел Таджикистана Идибек Каландар заявил, что причиной выхода стала «развивающаяся ситуация вокруг суда». По его словам, МУС превратился «в инструмент политического давления при урегулировании межгосударственных споров».

Напомним, в сентябре прошлого года такие страны, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда, назвав его «инструментом неоколониальных репрессий».

А летом этого года парламент Венгрии наоборот в ускоренном порядке принял закон, отменяющий предыдущее решение о выходе страны из МУС.

Также сообщалось, что 14 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил о старте кампании, направленной на ликвидацию МУС, а Вашингтон пригрозил сократить помощь союзникам за сотрудничество с судом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.