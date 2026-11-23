Разведка располагает информацией о подготовке российской федерации к новым ударам по Украине. На этом фоне президент Владимир Зеленский призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Заявление прозвучало в рамках вечернего обращения главы государства.

23 ноября 2026, 14:57 С конкретными странами уже идут переговоры об ускорении передачи систем ПВО – президент Министерство иностранных дел и министр обороны Украины уже договариваются с конкретными странами о быстрой поставке ПВО.

«Есть информация от нашей разведки о подготовке россиян к новым ударам. Пожалуйста, прошу, реагируйте на сигналы ракетной опасности и берегите себя», – заявил Зеленский.

Глава государства обратился к США и другим странам, от которых зависят поставки Украине антибаллистических средств для защиты городов и инфраструктуры.

«Каждая ракета для «Пэтриота» у нас – это минус для россии, минус ее пренебрежения к дипломатии и жизни», – заявил Зеленский.

Напомним, недавно президент Зеленский заявил, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь враг пытается уничтожать электросети и линии передачи, чтобы отрезать от источников питания сразу несколько регионов, в частности Днепропетровщину и Одесчину.

Зеленский также заявил, что россия в течение 2026 года отказывалась от всех предложений о перемирии и деэскалации войны в Украине. В частности, Москва не согласилась на прекращение огня в энергетической сфере и Черном море.

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