В поселке Дымер Киевской области завершили аварийно-спасательные работы после удара российского беспилотника, в результате которого погибли 11 человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

23 ноября 2026, 11:08 В Дымере спасли женщину, которая 22 часа провела под завалами Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Дымере удалось спасти еще одного человека. 79-летняя женщина провела под завалами 22 часа.

Он рассказал, что на месте продолжается расчистка территории, оценка разрушений и помощь людям, потерявшим жилье.

Коммунальные службы обследовали сети водо-, тепло- и электроснабжения в первом подъезде. По словам Ткаченко, повреждения не критичны, поэтому коммуникации планируют возобновить в течение двух-трех дней. Также продолжается ремонт кровли другого поврежденного дома.

«Итого за два дня уже выдано более 600 листов OSB и шифера для закрытия оконных проемов и крыш. Прошу жителей общины проактивно обращаться к местным властям, к областным властям, сигнализировать о проблемах, которые не успели, не смогли зафиксировать», – добавил глава ОВА.

Напомним, российский беспилотник атаковал пятиэтажный жилой дом в ночь на 22 ноября. В результате удара были разрушены квартиры с первого по пятый этажи, после чего в здании вспыхнул пожар.

Утром 23 ноября количество погибших в результате российского удара 22 ноября возросло до 11 человек, еще семеро пострадали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.