В поселке Дымер Киевской области завершили аварийно-спасательные работы после удара российского беспилотника, в результате которого погибли 11 человек, в том числе ребенок.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Он рассказал, что на месте продолжается расчистка территории, оценка разрушений и помощь людям, потерявшим жилье.
Коммунальные службы обследовали сети водо-, тепло- и электроснабжения в первом подъезде. По словам Ткаченко, повреждения не критичны, поэтому коммуникации планируют возобновить в течение двух-трех дней. Также продолжается ремонт кровли другого поврежденного дома.
«Итого за два дня уже выдано более 600 листов OSB и шифера для закрытия оконных проемов и крыш. Прошу жителей общины проактивно обращаться к местным властям, к областным властям, сигнализировать о проблемах, которые не успели, не смогли зафиксировать», – добавил глава ОВА.
Напомним, российский беспилотник атаковал пятиэтажный жилой дом в ночь на 22 ноября. В результате удара были разрушены квартиры с первого по пятый этажи, после чего в здании вспыхнул пожар.
Утром 23 ноября количество погибших в результате российского удара 22 ноября возросло до 11 человек, еще семеро пострадали.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»