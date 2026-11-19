Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в наличии общего понимания между Украиной и партнерами относительно того, как должны действовать гарантии безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Берлине после заседания Коалиции желающих.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

По словам главы государства, представители США обсуждали с президентом Дональдом Трампом, российской и европейской сторонами возможность предложить Украине гарантии безопасности на основе 5-й статьи Североатлантического договора. В то же время сейчас нет уверенности, что Украина и ее партнеры одинаково понимают механизм их действия.

«Я не уверен, что мы имеем общее понимание исключения относительно статьи 5, как мы это понимаем», – отметил Зеленский.

Президент также затронул вопрос возможного присутствия американских военных в Украине. По его словам, одним из вариантов гарантий безопасности могло бы стать размещение военных баз США.

Зеленский отметил, что Украина была бы заинтересована в таком присутствии, ведь американские базы есть, в частности, в странах Ближнего Востока, которые не входят в НАТО.

«Мы были бы рады, если бы у нас были американские базы, как на Ближнем Востоке – они ведь, кстати, тоже не в НАТО. Так что есть ли ответ на этот вопрос? У меня пока что нет», – сказал глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что важно понимать не только формат военного присутствия партнеров, но и то, как они будут действовать в случае повторной российской агрессии.

«Не если, простите за скептицизм, а когда они снова попытаются это сделать. Что они будут делать?» – задал вопрос Зеленский.

По его словам, конкретные ответы относительно гарантий безопасности нужны не только украинской власти, но и гражданам, потенциальным инвесторам и людям, которые планируют вернуться в Украину. Ведь от понимания того, насколько надежно страна будет защищена от нового нападения, будут зависеть также экономические перспективы и готовность украинцев возвращаться домой.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо объяснить, как именно будут действовать гарантии по образцу 5-й статьи НАТО без полноценного членства в Альянсе.

«Хорошо, 5-я статья, но без НАТО. Объясните нам, что это означает», – подытожил президент.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон якобы убедил российскую сторону рассмотреть модель гарантий безопасности для Украины, аналогичную 5-й статье НАТО.

Между тем, по словам президента Владимира Зеленского, на протяжении 2026 года россия отклонила все инициативы относительно перемирия и деэскалации, в частности, относительно прекращения ударов по энергетике и боевых действий в Черном море.

Ранее в медиа появилась информация о том, что американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предостерегли Киев и Москву, что текущий раунд переговоров может стать последним реальным окном возможностей для заключения мирного соглашения перед сменой политического расклада в США.

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