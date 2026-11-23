Российские спецслужбы ищут новые способы вербовки «агентуры» в государствах Евросоюза на фоне усиления санкционного давления, используя Телеграм, WhatsApp и Discord. С начала 2026 года в этих соцсетях было опубликовано более 20 миллионов объявлений с предложениями быстрого заработка.

За выполнение заданий обещают от 1500 до 3000 долларов, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Главная цель Кремля – привлечь исполнителей к шпионской и диверсионно-подрывной деятельности на территории Центральной и Восточной Европы, в частности стран Балтии», – отметили в ГУР.

16 ноября 2026, 03:47 Рф вербует работниц из Африки для производства дронов – расследование Россия привлекает гражданок африканских стран к сборке ударных дронов под видом образовательно-трудовой программы. УЦБС и Fox News разоблачили сеть вербовки.

Большинство объявлений, сгенерированных спецслужбами рф, размещалось с одноразовых аккаунтов, зарегистрированных с использованием номеров телефонов Индии, Ирана и ряда стран Ближнего Востока.

Среди основных целевых групп, по данным разведчиков, финансово уязвимые категории населения. В частности, местные жители, беженцы и мигранты.

«Отдельное внимание уделяют молодежи в возрасте 18–25 лет, а также сторонникам радикальных, популистских, пацифистских и этнических движений», – говорится в сообщении ведомства.

За выполнение заданий людям предлагают около 1500–3000 долларов. Средства переводят в криптовалюте или через банковские счета посредников после подтверждения результатов выполненной работы.

«Спецслужбы государства-агрессора россии активно собирают информацию о военной технике и базах НАТО, энергетической инфраструктуре, вышках сотовой связи, предприятиях оборонно-промышленного комплекса и других стратегически важных объектах на территории государств ЕС», – отметили разведчики.

Напомним, российские спецслужбы планировали масштабную диверсию на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью рф. Москва рассчитывала на большое количество жертв, а ответственность за нападение хотела возложить на Украину.

Также стало известно, что российские спецслужбы активно вербуют украинских беженцев для совершения диверсий в странах Европы. С начала полномасштабного вторжения в Европе зафиксировали около 200 диверсий, которые связывают с россией. Больше всего таких случаев произошло в Польше, через которую проходит значительная часть военной помощи Украине.

Кроме этого, премьер-міністр Польши Дональд Туск заявлял, что со стороны россии стоит ожидать усиления попыток диверсий и провокаций против Европы и, в частности, в польскую сторону еще до Рождества.

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