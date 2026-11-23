В приложении «Дія» в ближайшее время введут авторизацию для иностранных граждан, которые смогут получать украинские государственные услуги онлайн.
О расширении функционала сообщила первый заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.
Согласно плану, на первом этапе иностранцам будет доступно оформление специального статуса е-резидента. Кроме того, иностранные граждане смогут дистанционно оформлять регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, не посещая государственные учреждения и не оформляя бумажных документов.
Также в Минцифры планируют запустить первые услуги специально для иностранцев, ввести цифровую карту резидента непосредственно в приложении и перевести ключевые сервисы на английский язык.
В ведомстве отмечают, что нововведения должны сделать украинские государственные услуги доступными международным пользователям независимо от их места пребывания.
Напомним, недавно в приложении «Дія» появилась функция оформления Европротокола в случае незначительных дорожно-транспортных происшествий.
Также сообщалось, что в приложении появилась возможность подать заявление на перенос мобильного номера к другому оператору без изменения самого номера.
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