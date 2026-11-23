Вооруженные силы Украины нуждаются еще в 40 истребителях и дополнительном оборудовании для противодействия воздушным угрозам.

Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО.

5 ноября 2026, 14:30 Кто владеет сушей, морем и небом: военный потенциал стран мира и Украины США имеют больше всего самолетов, а Китай лидирует по количеству танков, кораблей и военных. В какой ТОП-7 вошла Украина – смотрите на инфографике «Слово и дело».

По его словам, речь идет не только о передаче дополнительных боевых самолетов, но и об обеспечении всех составляющих, необходимых для их полноценного использования.

«Усиление авиационных возможностей. Речь идет о дополнительных 40 истребителях. Кроме них нам нужна полная авиационная экосистема: пилоты, вооружение и обслуживание», – сказал Хмара.

Он также отметил роль украинской боевой авиации в рамках войны с россией. В частности, истребители эффективно перехватывают не только вражеские воздушные цели, но и крылатые ракеты.

Напомним, недавно сообщалось, что Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тысяч боеприпасов 20-мм калибра, которые используют для бортовых пушек истребителей F-16.

Также известно, что Бельгия до конца 2026 года планирует передать Украине 10 истребителей F-16.

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