Высший антикоррупционный суд признал народного депутата Сергея Лабазюка виновным в попытке подкупа бывшего вице-премьер-министра Александра Кубракова и экспредседателя Агентства по восстановлению Мустафы Найема.

Об этом журналисту «Слово и дело» сообщили собеседники в антикоррупционных органах.

По информации Transparency International Ukraine, суд назначил Лабазюку семь лет лишения свободы, а директору АО «Ю АР ДИ» Денису Назимову – шесть лет. Кроме того, на АО «Ю АР ДИ» наложили штраф в размере 10 млн грн.

Прокурор во время судебных заседаний просила назначить обвиняемым более суровые наказания: Лабазюку – восемь лет и шесть месяцев заключения, Назимову – восемь лет. Также обвинение настаивало на конфискации их имущества и запрещении занимать должности в органах государственной власти.

Напомним, три года назад НАБУ и САП сообщили нардепу Сергею Лабазюку о подозрении в попытке подкупа чиновников. По версии следствия, в августе 2023 года нардеп обратился к топ-чиновнику министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн. За это пообещал «вознаграждение» в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста через реку Веревчина в Краснодолинской общине Баштанского района Николаевской области нардеп через доверенное лицо предоставил Найему обещанный процент в сумме 150 тысяч долларов. Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

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