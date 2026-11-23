В Киеве 23 ноября в результате падения обломков ударных дронов рф пострадали по меньшей мере трое человек. В нескольких районах горели машины и дом.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Падение обломков было зафиксировано в Голосеевском и Шевченковском районах столицы.

23 ноября 2026, 15:30 Атака на Киевщину: за сутки погибли 14 человек, еще 40 пострадали В результате российской атаки на Киевщину за сутки погибли 14 человек, среди них есть ребенок. Еще 40 человек в разных районах области получили ранения.

«В Голосеевском районе, в результате падения обломков, произошло возгорание автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место», – сообщил мэр столицы.

В Шевченковском районе – произошло возгорание двух авто и пожар на первом этаже 5-этажного жилого дома.

«Повреждены также балконы на 2-4 этажах. Из дома спасли двух человек. И обнаружили одного пострадавшего. Медики оказывают ему помощь», – отметил Кличко.

Всего в результате атаки армии рф пострадали трое человек, среди которых есть иностранный гражданин.

«Экстренные службы работают на местах. Медики госпитализировали троих пострадавших», – уточнил Кличко.

Позже мэр столицы сообщил о еще одном попадании в Подольском районе Киева. Дрон попал в кровлю 6-этажного жилого дома.

«В Подольском районе, предварительно, попадание БПЛА в жилой дом. Экстренные службы направляются на место», – написал Кличко.

Напомним, количество жертв в результате российской атаки на Киевщину в течение одних суток достигло 14 человек, среди них – ребенок. Еще 40 гражданских получили ранения.

Также в понедельник, 23 ноября, российские оккупанты ударили по зданию неработающей частной клиники в центре Запорожья. В результате удара трое человек погибли, еще один – получил ранения.

А в Краматорске российские армейцы атаковали эвакуационный автомобиль, в результате чего погибли два человека, а еще двое – получили ранения.

Кроме этого армия российской федерации 23 ноября атаковала город Лозовая на Харьковщине. На месте вражеского удара вспыхнул пожар, известно о более чем 10 пострадавших.

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