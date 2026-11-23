Правительство приняло постановление, которым до 20 декабря 2026 года продлило действие решений о статусе критически важных для отдельных предприятий, учреждений и организаций.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров под номером 1452.

Также на этот период остаются действующими отдельные отсрочки от мобилизации, предоставленные их работникам.

Статус критически важных предприятий

До 20 декабря 2026 года включительно остаются действующими решения об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными для экономики и жизнедеятельности населения.

27 октября 2026, 14:23 «Новая социальная модель» бронирования и мобилизации: перекладывает ли правительство ответственность на бизнес Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, почему бизнес не должен брать на себя обязанности государства и как частые изменения законодательства влияют на предприятия и военнообязанных.

Это касается тех решений, которые приняли государственные органы, согласовавшие соответствующие критерии с Координационным центром по организации бронирования военнообязанных.

Продление действует для решений, срок которых истек после вступления в силу постановления правительства от 23 октября 2026 года № 1328 или должен был завершиться до 20 декабря. В то же время это правило не распространяется на решения, которые отменили или должны отменить в соответствии с законодательством.

Бронирование для работников

Постановление также предусматривает, что до 20 декабря остаются действующими отсрочки от призыва во время мобилизации, которые работники соответствующих предприятий получили через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

В частности, это касается отсрочек, срок которых истек после вступления в силу постановления № 1328 от 23 октября или завершается ранее 20 декабря 2026 года.

Отмечается, что руководители критически важных учреждений должны до 20 декабря привести количество забронированных военнообязанных работников в соответствие с требованиями правительственного порядка бронирования.

Такой же срок установили для представительств донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи, которые имеют статус критически важных.

На время выполнения этих требований к указанным учреждениям и представительствам не будет применяться пункт 92 Порядка бронирования.

Бронирование через «Дию»

Министерство цифровой трансформации должно в течение пяти дней после вступления в силу постановления обеспечить возможность бронирования через Единый государственный веб-портал электронных услуг для работников предприятий, учреждений и организаций, указанных в документе.

Работников, которые уже были забронированы такими организациями на момент утраты ими статуса критически важных или вступления в силу постановления, переведут на специальный воинский учет без учета определенного порядком срока.

Напомним, в конце октября Кабинет министров обнародовал обновленные правила бронирования критически важными предприятиями военнообязанных работников. В частности, компаниям ОПК уменьшили квоту на максимально возможный уровень бронирования от мобилизации до 95%.

Также сообщалось, что премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал подготовку общественного договора относительно мобилизации и бронирования до 1 декабря.

В то же время министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко сообщил, что около 10-15% предприятий могут утратить статус критически важных после пересмотра критериев его предоставления.

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