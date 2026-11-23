Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась называть российского диктатора владимира путина военным преступником.

Заявление прозвучало в рамках интервью India Global Review.

27 июля 2026, 18:38 Марин Ле Пен возвращается в большую политику: путь кандидата в президенты Франции Политик с криминальным прошлым Марин Ле Пен вновь попытается стать президентом Франции. Что о ней известно – на инфографике «Слово и дело».

Свою позицию она объяснила необходимостью избегать публичных обвинений, которые, по ее мнению, препятствуют поиску путей к миру.

«Такие обобщающие заявления на самом деле нелепы и противоречат стремлению к миру», — сказала она.

Вместе с тем, Ле Пен признала ответственность россии за развязывание войны и назвала Украину ее жертвой.

Также кандидатка в президенты Франции предложила организовать «большую конференцию за мир», которая должна помочь положить конец войне россии против Украины.

Напомним, накануне Марин Ле Пен отказалась от приглашения посетить Киев. Она объяснила это решение намерением не совершать зарубежных поездок во время президентской кампании 2027 года.

Также сообщалось, что ранее Ле Пен выступила против присоединения Украины к Евросоюзу, аргументируя это негативными последствиями для самой Франции и, в частности, ее сельского хозяйства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.