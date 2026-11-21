Украина и Великобритания договорились о совместном производстве ударных беспилотников для нужд Сил обороны. Дроны украинской разработки средней и большой дальности будут изготавливать на британских предприятиях за счет финансирования Лондона.

Соответствующие проектные договоренности подписали министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Великобритании Вес Стритинг.

20 августа 2026, 10:03 Как Европа помогает Украине с закупкой дронов В каких объемах поступает военная помощь от европейских стран, направленная на поставку/производство БПЛА для Украины – на инфографике «Слово и дело».

Речь идет о производстве беспилотников классов middle strike и deep strike. В Минобороны подчеркнули, что это украинские разработки, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Изготовленную продукцию будут передавать украинским военным.

«Запускаем проекты, которые усиливают возможности обеих наших стран и ускоряют развитие наших ОПК. Украина располагает эффективными оборонными решениями и бесценным опытом борьбы с врагом. Объединяем их с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших Сил обороны», – заявил Евгений Хмара.

Во время встречи министры также обсудили дальнейшую военную помощь Украине. В частности, Великобритания стала одной из первых стран, которые оперативно передали украинской армии ракеты LMM из своих запасов в обмен на будущие поставки. Эти боеприпасы имеют важное значение для противодействия реактивным «шахедам».

Стороны договорились сосредоточиться на ускорении новых поставок ракет LMM из имеющихся запасов, усилении украинской противовоздушной обороны и развитии дальнобойных возможностей Украины. Отдельно речь шла о модернизации ракет украинского производства.

Напомним, в июле сообщали, что Украина способна производить около 10 миллионов беспилотников в год, однако планирует удвоить этот показатель и увеличить производство до 20 миллионов.

Также писали, что компания Innokas планирует запустить производство беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины по технологиям украинского производителя БПЛА Airlogix. Ожидается, что дроны будут производить на территории Финляндии.

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