Франция призвала ЕС ввести новые санкции против Ирана из-за кибератаки на супермаркеты

Франция обратилась к Евросоюзу с призывом до 14 декабря ввести санкции против лиц, причастных к недавней кибератаке на холодильные системы французских супермаркетов. Париж обвиняет в организации атаки Иран.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Укринформ.

По словам министра, он прибыл в Брюссель, чтобы представить доказательства причастности к кибератаке и добиться введения европейских санкций в течение месяца.

«Я рад, что сегодня утром меня поддержало подавляющее большинство государств-членов ЕС. Так что надеюсь, что на нашем следующем заседании, 14 декабря, эти санкции удастся принять», – отметил Барро.

Ранее во французском МИД сообщали, что возможные ограничения предусматривают запрет на въезд в Евросоюз для причастных к атаке лиц, а также замораживание активов физических лиц и организаций.

Барро утверждает, что заказчиком кибератаки был Корпус стражей исламской революции (КСИР), который ЕС в феврале включил в список террористических организаций.

По мнению министра, Франция могла стать целью атаки из-за своей позиции в отношении репрессий иранских властей против населения.

«Франция всегда стояла на стороне иранского народа, который подвергается жестоким репрессиям со стороны Корпуса. Ничто и никто не заставит нас забыть массовые преступления, которые он совершил против иранцев в январе этого года», – подчеркнул глава французского МИД.

Как известно, в ночь на 12 октября кибератака нарушила работу систем управления холодильным оборудованием на более чем 700 торговых объектах во Франции. во французском МИД заявили, что за атакой стоит подразделение Shahid Kaveh, связанное с Корпусом стражей исламской революции. По данным ведомства, в результате кибератаки возникли пожары, а убытки из-за потери продуктов питания достигли десятков миллионов евро.

Напомним, накануне сообщалось, что Великобритания готовится к ударам по критической инфраструктуре с помощью технологий искусственного интеллекта в ближайшие два года.

А Бундестаг 13 листопада принял масштабную реформу немецких спецслужб, которая расширяет их полномочия для противодействия шпионажу, диверсиям и кибератакам. При определенных условиях разведывательные органы смогут проводить скрытые кибероперации против инфраструктуры злоумышленников.

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