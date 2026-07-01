ВАКС утвердил соглашение в деле осужденного экс-нардепа Гунько

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим исполняющим обязанности директора опытной станции «Маяк» Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины Александром Касяном. Ему назначили 7 лет заключения условно.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, но не указывает фамилии обвиняемого.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Касяне, который является одним из фигурантов второго уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Анатолия Гунько.

«ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим и.о. директора ДС «Маяк» Института овощеводства и бахчеводства НААН. Суд признал лицо виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины», – сообщает суд.

По совокупности уголовных правонарушений лицу назначено окончательное наказание в виде: лишения свободы сроком на 7 лет; штраф в размере 34 000 грн; лишение права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях или организациях государственной или коммунальной форм собственности сроком на 3 года.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения урожаем госпредприятий на сумму 30 млн грн. Среди подозреваемых народный депутат Анатолий Гунько, депутат Киевоблсовета Александр Поляруш и еще три человека. По версии следствия, в 2021 году нардеп, действуя по предварительному сговору с директором одного из опытных хозяйств и пособником, обеспечил неправомерный сбор и вывоз сельхозпродукции. Речь идет о 990 тоннах подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн грн, которые были транспортированы на подконтрольные частные зернохранилища в Черниговской и Полтавской областях.

В следующем году фигуранты, действуя в сговоре с другим директором госпредприятия, продолжили преступную деятельность, отгрузив 203 тонны подсолнечника с базы исследовательской станции. При этом, реальные объемы урожая сознательно не отражали в отчетности.

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