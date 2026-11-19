В столице увеличилось количество раненых в результате массированной атаки российской федерации, которая продолжается с утра, 19 ноября. Также известно об одном погибшем.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в социальных сетях.

«Уже пятеро пострадавших в столице. Четырех раненых медики госпитализировали. По предварительной информации, один человек погиб в Подольском районе», – сообщил Кличко.

В КГВА уточнили, что в результате вражеского удара погиб 26-летний парень.

Кроме этого, по данным мэра столицы, в Шевченковском районе обломки БПЛА упали на открытой территории. Там повреждены более 10 автомобилей.

«Повреждено остекление окон Владимирского собора. А также – остекление здания одного из иностранных посольств», – добавил Кличко.

Тем временем столичные паблики и медиа информируют, что над Михайловским Златоверхим монастырем в Киеве уничтожен российский «шахед», а обломки упали рядом со Стеной памяти погибших защитников

Также обломки вражеского РБПЛА упали на или вблизи территории МИД в Киеве.

Напомним, сегодня в первой половине дня российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Киеву и Бучанскому району области. Последствия вражеской атаки зафиксировали в трех районах столицы, а в Киевской области погибла женщина и один мужчина пострадал.

Позднее армия российской федерации продолжила массированную атаку на Киев. Реактивные дроны попали в жилые и нежилые здания в нескольких районах столицы. Также есть информация о пострадавших.

Кроме этого, 19 ноября российские войска ударили по жилой многоэтажке в Изюме, полностью разрушив подъезд дома. Также произошло возгорание квартиры на пятом этаже в доме напротив. В настоящее время известно о более чем 20 раненых.

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