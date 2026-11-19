В результате удара армии рф по жилой многоэтажке 19 ноября в Изюме Харьковской области количество раненых возросло до 21 человека.

Такие данные озвучил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Уже известно о 21 пострадавшем человеке в Изюме. 13 человек получили ранения, остальные 8 – получили острую реакцию на стресс. Всего на эту минуту госпитализировали 8 человек. Всем оказывается необходимая помощь врачей», – написал он.

Среди пострадавших также 10-месячный мальчик и юноша 16 лет.

В ГСЧС сообщили, что российские войска ударили по зданию из РСЗО. Спасатели достали из-под завалов женщину.

«В результате прямого попадания в 5-этажный жилой дом разрушен подъезд. Под завалами могут находиться люди. Кроме того, взрывной волной повреждена многоэтажка напротив, возник пожар в квартире», – добавили в ГСЧС

В настоящее время пожар ликвидирован, продолжаются аварийно-спасательные работы. Несмотря на постоянную угрозу повторных ударов, на месте работают спасатели, кинологи, саперы и офицеры-спасатели общины, а также сотрудники Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Напомним, 19 ноября российские войска ударили по жилой многоэтажке в Изюме, полностью разрушив подъезд дома. Также произошло возгорание квартиры на пятом этаже в доме напротив.

Ранее сегодня российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Киеву и Бучанскому району области. Последствия вражеской атаки зафиксировали в трех районах столицы, а в Киевской области погибла женщина и один мужчина пострадал.

А днем армия российской федерации массированно атаковала Киев реактивными дронами. БПЛА попали в жилые и нежилые здания в нескольких районах столицы. Также есть информация о пострадавших.

Как известно, российские войска в ночь на 19 ноября выпустили по Украине противокорабельные ракеты Оникс, а также 98 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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