Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила приговор, которым к 8,5 годам лишения свободы приговорили судью Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко. Его заключили под стражу в зале суда.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, но не указывает фамилию обвиняемого.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Коваленко. Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным судью Хозсуда Сумщины Александра Коваленко. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года и конфискацией принадлежащего ему на праве собственности имущества. Защитник обвиняемого подал жалобу на приговор.

«Суд первой инстанции назначил указанному лицу наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года и конфискацией принадлежащего ему на праве собственности имущества. По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы стороны защиты без удовлетворения, а приговор ВАКС – без изменений. Осужденный взят под стражу в зале судебного заседания», – говорится в решении.

По версии обвинения, бывший глава Хозсуда Сумщины Александр Коваленко получил 26 600 долларов неправомерной выгоды за вынесение решения по хозяйственному делу в интересах строительной компании. В декабре 2015 года представитель частной компании подал в суд иск о признании противоправным приложения к решению о возобновлении договоров аренды земельных участков. Арендатором одного из участков была строительная компания, которая планировала начать там строительство. Если бы иск удовлетворили, то строительная компания не смогла бы начать строительство.

Поэтому представитель этой фирмы обратился к знакомому, который знал на тот момент главу Хозсуда Сумщины Александра Коваленко. В дальнейшем в результате договоренностей была согласована передача 720 тысяч грн, которые обменяли на 26 600 долларов. После получения средств Коваленко задержали.

Напомним, САП направила дело экс-главы Хозсуда Сумщины Александра Коваленко в суд еще в ноябре 2018 года.

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