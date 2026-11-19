Высший антикоррупционный суд уменьшил с 2,5 до 2 млн грн залог, определенный судье Верховного суда Ирине Григорьевой в рамках дела о взятке и коррупции при участии бывшего главы ВСУ Всеволода Князева.

Такое решение 2 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 2,5 млн грн к судье ВСУ Ирине Григорьевой. На нее также возложили ряд обязанностей. Защитник подозреваемой просил изменить меру пресечения.

«Ходатайство удовлетворить частично. Меру пресечения в виде залога, примененную к подозреваемой (Григорьевой – ред.), определением следственного судьи ВАКС от 21.05.2026 в размере 2 500 000 грн изменить на меру пресечения в виде залога в размере 2 000 000 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении трем действующим судьям Верховного суда и одному судье в отставке в рамках дела экс-руководителя ВС Всеволода Князева. Речь идет о судьях Ирине Григорьевой, Жанне Елениной, Игоре Железном и судье в отставке Александре Прокопенко. По версии следствия, они получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго.

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