Высший совет правосудия 19 ноября отстранил от обязанностей главу Тарутинского районного суда Одесской области Петра Кравченко, которого подозревают в получении взятки за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«19 ноября 2026 года по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности главу одного из райсудов Одесской области. ВСП частично удовлетворил ходатайство и отстранил судью от осуществления правосудия до 09 января 2027 года», – говорится в заявлении САП.

По данным антикоррупционных органов, в рамках досудебного расследования было установлено, что за денежное вознаграждение судья обещал принять решение в пользу гражданки по делу о привлечении ее к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то есть по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Сведения в ЕРДР были внесены 06.11.2026, и уже 07.11.2026 судья был разоблачен сразу после получения им оговоренных средств.

Напомним, 9 ноября правоохранители разоблачили главу одного из районных судов Одесской области при получении неправомерной выгоды. Им оказался судья Тарутинского районного суда Петр Кравченко.

Кроме этого, мы информировали, что Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога размером 998 400 грн с возложением обязанностей к бывшей начальнице отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры, адвокату Ольге Яровой.

Также ВАКС снова остановил слушание дела мобилизованного экс-судьи из Покровска.

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