Президент Владимир Зеленский раскрыл подробности масштабной операции Сил обороны против Крымского моста, которая длилась несколько недель. В ночь на 17 ноября украинские военные нанесли комплексный удар по переправе, вследствие чего обрушился пролет автомобильной части моста, а железнодорожная ветка получила повреждения.

Об этом сообщили глава государства и Генеральный штаб ВСУ.

По словам Зеленского, операцию разработала и координировала Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ. Она длилась несколько недель и состояла из семи этапов.

«Сегодня каждый может видеть последствия для основной военной переправы с территории россии в наш украинский Крым. Это результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько тижнів», – заявил президент.

23 июня 2026, 13:01 Тревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько дней с начала полномасштабного вторжения в Крыму звучала тревога и перекрывалось движение по Керченскому мосту.

Во время подготовки к финальному удару украинские военные поэтапно уничтожали российские системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и другие определенные объекты.

Президент подчеркнул, что удары по Крымскому мосту стали ответом на систематические российские атаки против украинской инфраструктуры. Он напомнил, что российские войска ежедневно наносят удары по украинским городам, в частности по мостам в Запорожье, Днепре, Киеве и Одесской области.

По словам Зеленского, Украина неоднократно предлагала россии шаги для деэскалации, однако москва отвергала эти инициативы.

«Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем россии, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась», – заявил глава государства.

Какое оружие применили для ударов по Крымскому мосту

Зеленский сообщил, что во время операции Силы обороны использовали широкий спектр украинского вооружения, в частности Dovbush, «Вендетта», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламинго» и Р-360 «Нептун».

По словам президента, на ключевом этапе операции беспилотники «Паляниця» поразили автомобильную часть Крымского моста. В то же время по железнодорожной части переправы нанесли удары ракеты «Нептун», дроны «Рута» и FP-5.

Отдельно Зеленский отметил эффективность применения «Фламинго». По его словам, украинским военным удалось осуществить управляемое поражение цели, а связь работала до последних секунд.

Каковы последствия удара по Крымскому мосту

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 17 ноября Силы обороны нанесли удар по Керченскому мосту, вследствие которого были серьезно повреждены автомобильная и железнодорожная части переправы.

По данным военных, после мощных взрывов арка и пролет автомобильной части моста обрушились в воду. Из-за разрушений движение автомобилей по переправе полностью остановилось.

В то же время железнодорожная часть моста уцелела, однако ее арка также получила повреждения.

Военные также объяснили стратегическое значение операции. Крымский мост был одним из главных логистических маршрутов российской армии, по которому оккупанты перебрасывали на полуостров и далее на юг Украины горючее, боеприпасы, военную технику и личный состав.

«Осенью упали мосты через Чонгар и в Геническе. Теперь очередь дошла и до Керченского. Сухопутных путей в Крым у оккупантов остается все меньше. Каждый час без движения по мосту означает, что российские группировки на юге недополучают то, без чего не могут воевать», – подчеркнули военные.

Напомним, утром 16 ноября оккупационная власть Крыма заявила о якобы украинском ударе по Крымскому мосту. В частности, после предыдущей атаки одна из арок моста заметно деформировалась.

А в ночь на 17 ноября Крымский мост во второй раз за последние сутки оказался под атакой, вследствие чего движение транспорта было приостановлено. По данным мониторинговых каналов, было зафиксировано по меньшей мере 15 попаданий по Крымскому мосту. А в соцсетях сообщалось, что вследствие повторной атаки мост получил значительные повреждения, в частности мог обрушиться автомобильный пролет.

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