В октябре украинцы стали реже ходить за покупками, но тратили больше денег. В целом за первые десять месяцев 2026 года украинцы потратили на товары и услуги почти 5,5 трлн грн, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По данным налоговиков, в октябре украинцы потратили на товары и услуги 589,1 млрд грн. Это на 23,2 млрд грн, или на 4,1%, больше, чем в сентябре.

В то же время количество выданных чеков несколько уменьшилось. Если в сентябре их было почти 944 млн, то в октябре – около 942,6 млн.

В среднем за день количество чеков сократилось с 31,46 млн до 30,4 млн. При этом ежедневные расходы украинцев выросли с 18,86 млрд грн до 19 млрд грн.

Почему украинцы стали реже делать покупки

В ГНС предполагают, что украинцы меняют свои покупательские привычки из-за сложной ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением.

Из-за частых воздушных тревог, угрозы обстрелов и длительных отключений света люди могут реже посещать магазины, зато покупать больше товаров за один раз. Также они стараются выбирать для покупок наиболее безопасное и удобное время.

Сколько украинцы потратили с начала года

В целом за первые десять месяцев 2026 года через кассовые аппараты и их программные аналоги прошло 5,47 трлн грн. Это на 708,2 млрд грн, или почти на 15%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выросло и количество выданных чеков. С января по октябрь их было 9,22 млрд – на 381,4 млн больше, чем в прошлом году.

В ГНС отмечают, что несмотря на обстрелы и проблемы с электроэнергией украинский бизнес продолжает работать, а общие суммы покупок растут.

Напомним, из инфографики «Слово и дело» можно узнать, сколько средств переводили в Украину и сколько денег тратили украинцы за границей до и во время полномасштабного вторжения рф.

Также наши аналитики выяснили, как вырос уровень бедности населения Украины в течение большой войны.

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