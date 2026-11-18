К семи годам лишения свободы приговорили председателя Тывровского районного суда Винницкой области Игоря Ратушняка за получение 4620 долларов неправомерной выгоды.

Об этом в среду, 18 ноября, сообщила САП, ссылаясь на решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

«18 ноября 2026 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений приговор ВАКС от 12.12.2023 бывшему Председателю Тывровского райсуда Винницкой области И. Ратушняку», – говорится в сообщении САП.

Он признан виновным в получении неправомерной выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах сроком на 3 года с конфискацией части имущества.

Определение вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Как известно, ранее антикоррупционный суд признал Ратушняка виновным во взяточничестве и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Однако сторона защиты подала жалобы на это решение.

Напомним, по версии обвинения, в августе 2021 года судья высказал просьбу предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в размере 40 тысяч грн за каждый гектар земельного участка, что с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тыс. грн (4620 долл. США), за принятие решения о признании права собственности на эту земельную долю (пай) за физическим лицом.

Детективами НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ДСР Нацполиции в ходе проведения следственных действий задокументированы два факта передачи средств – 3 тыс. долл. и 1620 долл. В мае 2022 года ВАКС назначил дело Ратушняка к рассмотрению по существу.

В феврале 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начала рассмотрение жалобы на приговор, которым к 7 годам лишения свободы приговорили председателя Тывровского районного суда Винницкой области Игоря Ратушняка.

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