В Киеве возобновили движение электротранспорта. Трамваи и троллейбусы вернулись на свои постоянные маршруты, а автобусы, которые временно дублировали их работу, прекратили курсирование.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сейчас в городе работают 39 троллейбусных маршрутов (5 не на линиях из-за обстрела), 17 трамвайных и 102 автобусных маршрута. Продолжают курсировать и временные автобусы между правым и левым берегами города, чтобы усилить работу метрополитена», – сообщил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что постепенное возобновление движения электротранспорта в столице началось накануне, 16 ноября.

В КП «Киевпастранс» продолжают следить за транспортной ситуацией и при необходимости корректируют маршрутную сеть с учетом пассажиропотока на отдельных направлениях.

Напомним, поздно вечером 16 ноября в Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Городской голова Виталий Кличко заявил, что, вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.

А утром 17 ноября местные власти сообщили, что движение поездов столичного метро на «зеленой» линии между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» было временно приостановлено вследствие новой вражеской атаки.

Также стало известно, что вследствие российской атаки на Киев погибли два человека.

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