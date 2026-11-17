Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата ВАКС частично наложили арест на имущество, которое принадлежит заведующему Подволочисским сектором обслуживания плательщиков Тернопольской Государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области Олегу Нагорному.

Такие решения 21 сентября и 4 ноября приняли ВАКС и АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, 21 сентября следственный судья наложил арест на имущество Нагорного и его жены: земельные участки общей площадью почти 21 га в Тернопольской и Хмельницкой областях; автомобиль Volkswagen Caddy 2016 года выпуска; жилые дома площадями 59,5 и 21,7 квадратных метра; телятник общей площадью 794 кв. м и прицеп.

«Апелляционную жалобу представителя собственника имущества (Надежды Нагорной – ред.) удовлетворить частично..Определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суду от 21 сентября 2026 года отменить в части наложения ареста на 1/2 части имущества, которое зарегистрировано на праве собственности», – говорится в решении.

Так, суд отменил арест половин автомобиля Volkswagen Caddy 2016 года выпуска; прицепа; телятника; двух жилых домов и земли площадью 19,05 га.

Ранее Высший антикоррупционный суд взял под стражу заместителя начальника ГУ ГНС Тернопольщины Марию Мельник. Альтернативой ей определили почти 3 млн грн залога. Эти средства внесли и она вышла из СИЗО под следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Тернопольской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему в ГУ ГНС в Тернопольской области систематического получения неправомерной выгоды от местных компаний. По данным следствия, заместитель начальника управления и руководитель одного из территориальных подразделений наладили механизм обогащения на манипуляциях с результатами налоговых проверок. Они находили якобы многомиллионные нарушения и предлагали существенно уменьшать суммы штрафных санкций в официальных документах.

В течение весны-лета 2026 года злоумышленники получили от представителя двух предприятий неправомерную выгоду на общую сумму 75 000 евро. В июне налоговики потребовали от очередной компании откат в размере 11,5% за беспрепятственное бюджетное возмещение НДС на более чем 14,6 млн грн. Во время передачи взятки через посредника преступление разоблачили.

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