Министерство инфраструктуры Украины начинает подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Он должен стать альтернативным маршрутом сообщения между берегами столицы и повысить устойчивость транспортной системы на фоне российских ударов по мостам.

Об этом сообщили в Министерстве по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Украины.

1 октября 2026, 16:01 Удары по мостам в Киеве как часть эскалации: чего добивается россия Расшатывание тыла из-за системных ударов по столице Украины является стратегической целью российской федерации.

Министр Николай Калашник провел рабочее совещание с представителями американской компании Robbins, во время которого обсудили возможные технологические решения и дальнейшие шаги для реализации проекта.

По словам министра, из-за постоянных российских ударов по мостам Киева город нуждается в альтернативных транспортных маршрутах.

«Враг не прекращает бить по мостам столицы, поэтому мы должны создавать альтернативные маршруты и усиливать устойчивость транспортной системы. Это стратегическое решение, которое влияет не только на ежедневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику. Подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас», – подчеркнул Калашник.

Инициативу строительства тоннеля под Днепром ранее озвучил народный депутат Александр Качура во время «часа вопросов к Правительству».

К подготовке проекта присоединилась американская компания Robbins, которая специализируется на производстве тоннелепроходческого оборудования. Она выразила готовность предоставить необходимую технику, организовать обучение украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение работ.

В настоящее время проект находится на начальном этапе подготовки. Перед началом строительства необходимо определить маршрут будущего тоннеля, его технические характеристики, провести геологические исследования и разработать технико-экономическое обоснование.

Кроме того, министерство рассматривает возможности привлечения международных партнеров к финансированию, проектированию и строительству объекта.

Следующим шагом станет подготовка компанией Robbins предложений относительно необходимых исследований, оборудования и потенциальных партнеров. На их основе проведут дальнейшие технические и финансовые расчеты.

Сроки начала строительства и предварительную стоимость проекта пока не называют.

Напомним, поздно вечером 16 ноября в Киеве прозвучала серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Городской голова Виталий Кличко заявил, что, вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.

А недавно сообщалось, что для полного восстановления движения по Южному мосту в Киеве понадобится от двух до трех месяцев. В то же время в столице уже начали строительство двух понтонных переправ через Днепр.

Как известно, ограничения движения по Южному мосту начались осенью после нескольких российских атак. 8 ноября частично возобновили движение по Северному мосту после российской атаки. Проезд разрешили с временными ограничениями для различных видов транспорта.

СМИ также писали о том, что россия модернизировала баллистические ракеты «Искандер», оснастив их новыми системами наведения, которые позволяют изменять траекторию полета и поражать цели с точностью до нескольких метров. Москва использует эти ракеты для ударов по мостам Киева в рамках стратегии, направленной на разделение Украины вдоль Днепра.

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