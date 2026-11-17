Министерство инфраструктуры Украины начинает подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Он должен стать альтернативным маршрутом сообщения между берегами столицы и повысить устойчивость транспортной системы на фоне российских ударов по мостам.
Об этом сообщили в Министерстве по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Украины.
Министр Николай Калашник провел рабочее совещание с представителями американской компании Robbins, во время которого обсудили возможные технологические решения и дальнейшие шаги для реализации проекта.
По словам министра, из-за постоянных российских ударов по мостам Киева город нуждается в альтернативных транспортных маршрутах.
«Враг не прекращает бить по мостам столицы, поэтому мы должны создавать альтернативные маршруты и усиливать устойчивость транспортной системы. Это стратегическое решение, которое влияет не только на ежедневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику. Подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас», – подчеркнул Калашник.
Инициативу строительства тоннеля под Днепром ранее озвучил народный депутат Александр Качура во время «часа вопросов к Правительству».
К подготовке проекта присоединилась американская компания Robbins, которая специализируется на производстве тоннелепроходческого оборудования. Она выразила готовность предоставить необходимую технику, организовать обучение украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение работ.
В настоящее время проект находится на начальном этапе подготовки. Перед началом строительства необходимо определить маршрут будущего тоннеля, его технические характеристики, провести геологические исследования и разработать технико-экономическое обоснование.
Кроме того, министерство рассматривает возможности привлечения международных партнеров к финансированию, проектированию и строительству объекта.
Следующим шагом станет подготовка компанией Robbins предложений относительно необходимых исследований, оборудования и потенциальных партнеров. На их основе проведут дальнейшие технические и финансовые расчеты.
Сроки начала строительства и предварительную стоимость проекта пока не называют.
Напомним, поздно вечером 16 ноября в Киеве прозвучала серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Городской голова Виталий Кличко заявил, что, вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.
А недавно сообщалось, что для полного восстановления движения по Южному мосту в Киеве понадобится от двух до трех месяцев. В то же время в столице уже начали строительство двух понтонных переправ через Днепр.
Как известно, ограничения движения по Южному мосту начались осенью после нескольких российских атак. 8 ноября частично возобновили движение по Северному мосту после российской атаки. Проезд разрешили с временными ограничениями для различных видов транспорта.
СМИ также писали о том, что россия модернизировала баллистические ракеты «Искандер», оснастив их новыми системами наведения, которые позволяют изменять траекторию полета и поражать цели с точностью до нескольких метров. Москва использует эти ракеты для ударов по мостам Киева в рамках стратегии, направленной на разделение Украины вдоль Днепра.
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