Высший антикоррупционный суд отказался отстранить трех работников отдела оценки недвижимого имущества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. НАБУ и САП подозревают их в искусственном занижении стоимости квартиры жены бывшего руководителя Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка.

Такое решение 4 ноября принял следственный судья ВАКС Владимир Воронько, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили отстранить экспертов КНИИСЭ Нину Арабулу, Оксану Буратевич и Виктора Гунявого. Гунявый занимает должность заведующего отделом оценки недвижимого имущества КНИИСЭ, Арабула и Буратевич – старшего и главного судебных экспертов этого отдела КНИИСЭ.

«В удовлетворении ходатайств отказать», – говорится в решении.

Прокурор САП подал апелляционную жалобу на это решение.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении трем экспертам КНИИСЭ. Им инкриминировано составление заведомо ложных заключений эксперта для суда и органа досудебного расследования с искусственным созданием доказательств защиты, а также составление заведомо подложного официального документа по предварительному сговору группой лиц по делу Витюка.

Ранее ВАКС назначил заседание по делу экс-директора департамента СБУ Ильи Витюка о незаконном обогащении.

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