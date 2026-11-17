У берегов Болгарии второй раз за последние 48 часов потерпело бедствие грузовое судно. Около 8 утра подал сигнал о помощи танкер со сжиженным природным газом (СПГ) Gas Husky под флагом Либерии.

Об этом во вторник, 17 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны Болгарии.

Танкер затонул примерно в 50 милях к востоку от города Бяла. В настоящее время военнослужащие и авиация Военно-воздушных сил направили самолеты в район в море, откуда поступил сигнал бедствия.

7 октября 2026, 13:52 Дроны у берегов Болгарии: рф уже не считает исключительные экономические зоны стран НАТО неприкосновенными Александр Коваленко объяснил, зачем россия атакует гражданские суда в исключительных экономических зонах стран НАТО и способны ли Болгария и Румыния защитить судоходство.

Отмечается, что танкер следовал из Египта в порт Мидия в Румынии. О состоянии членов экипажа и причинах инцидента пока ничего не известно.

Как указано в сообщении министерства, болгарский военный самолет Су-25 вылетел в 10:25 по местному времени из Балчика и провел воздушную разведку района.

«Над местом происшествия был обнаружен спасательный плот с людьми. Для спасения потерпевших бедствие был задействован вертолет Cougar. Вскоре после 11:00 к месту происшествия отправился второй самолет Су-25», - отметили в МО Болгарии.

Танкер Gas Husky исчез с радаров вскоре после полуночи, а в 8:02 сегодня утром был активирован аварийный буй, подающий сигнал о затонувшем судне, добавили в Минобороны.

Напомним, накануне у побережья Болгарии затонуло грузовое судно BETUL 8 под флагом Сомали. На его борту находилось около 3 тысяч тонн пшеницы, всех членов экипажа спасли. По данным «Reuters», причиной кораблекрушения стал удар морского беспилотника, однако официально эту информацию не подтверждали.

А 28 октября возле побережья Болгарии в Черном море морские дроны атаковали контейнеровоз. Все 18 членов экипажа, среди которых четверо украинцев и 14 граждан Филиппин, спасены.

Кроме этого, в начале октября в исключительной экономической зоне Болгарии дроны атаковали два гражданских судна – одно из них затонуло, а экипаж другого спасли. Из-за этого президент Илияна Йотова срочно созвала заседание Консультативного совета по нацбезопасности.

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