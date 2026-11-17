Утром 17 ноября в столице Чехии вблизи главного железнодорожного вокзала Праги столкнулись два пассажирских поезда. Более 45 человек получили ранения, есть тяжелотравмированные.

Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил чешский телеканал «ČT24».

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 46 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Среди травмированных также есть граждане Украины.

20 июня 2026, 15:28 В Британии столкнулись два пассажирских поезда: есть погибший и десятки травмированных В Британии возле города Бедфорд столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погиб машинист одного из них, десятки пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

«Мы зафиксировали несколько серьезно раненых людей, которые рисковали утратить базовые жизненно важные функции», – сказал спикер спасательной службы Карел Кирс утром.

Авария произошла около 07:20 на мосту над улицей Сейфертова. Лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда: один следовал в город Миловице, другой – из Млада-Болеслава.

По уточненным данным спасателей, 12 пассажиров получили повреждения средней тяжести, еще у 30 пострадавших легкие ранения. Среди травмированных – оба машиниста.

Полиция Чехии сообщила, что всего пострадали 16 иностранцев, среди которых граждане Украины, Словакии, россии, Нигерии и Болгарии. Количество травмированных украинцев пока не уточняется.

Как отметили в полиции, оба поезда двигались с небольшой скоростью, поэтому масштабных разрушений удалось избежать.

«На месте работали десять бригад экстренной медицинской помощи и четыре врачебные бригады. Пострадавших распределили между несколькими больницами Праги, чтобы избежать перегрузки медицинских учреждений», – говорится в сообщении спасательной службы.

Министр транспорта Чехии Иван Беднарик сообщил, что, по предварительным данным, один из поездов проехал на запрещающий сигнал светофора.

По его словам, система безопасности активировала экстренную остановку движения, однако полностью предотвратить столкновение не удалось. Поезда столкнулись во время торможения.

Окончательные причины аварии устанавливают железнодорожная инспекция и правоохранители. Предварительный ущерб превышает 16 млн чешских крон.

Из-за аварии движение поездов вблизи главного вокзала Праги ограничили. Часть путей уже открыли, однако пассажиров предупредили о возможных задержках и изменениях маршрутов.

Напомним, 8 ноября произошла масштабная железнодорожная авария вблизи Каира. В результате столкновения двух пассажирских поездов погибли по меньшей мере семь человек, еще более 125 получили ранения. От удара несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись.

А в конце октября в Испании на железнодорожной станции в муниципалитете Урда провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда – AVE и Iryo. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 46 человек, есть раненые. Движение поездов между Мадридом и Андалусией приостановили.

Кроме того, в сентябре на севере Франции пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали 44 человека. Одну 18-летнюю пассажирку в критическом состоянии эвакуировали в больницу вертолетом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.