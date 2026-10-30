Апелляция ВАКС подтвердила приговор адвокату по делу о попытке подкупа прокурора ОГП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор адвокату Алексею Панасенко, приговоренному к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за подстрекательство к подкупу прокурора Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты, согласившись с позицией прокурора САП. Адвокату также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу, однако может быть обжаловано в Верховном Суде в течение трех месяцев.

Напомним, по версии следствия, адвокат подстрекал гражданку к предоставлению неправомерной выгоды в размере 5000 долларов прокурору Офиса генпрокурора за совершение им действий в уголовном производстве, среди которых обращение в суд с ходатайством об освобождении гражданки от ответственности за уголовное правонарушение.

Чтобы скрыть преступление, адвокат настаивал на заключении договора между ним и этой гражданкой, по условиям которого эти $5000 должны стать оплатой его адвокатских услуг. В САП отметили, что преступление не было доведено до конца по причинам, не зависевшим от воли адвоката.

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