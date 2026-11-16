В Николаеве в результате удара «Бандеролями» погиб мужчина, есть раненые

Общество
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В Николаеве в результате сегодняшней российской атаки погиб мужчина. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы.
Слово и дело

В понедельник, 16 ноября, в результате вражеского удара «Бандеролями» по Николаеву погиб мужчина, а еще двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

«В результате сегодняшней атаки врага на Николаев погиб мужчина. Два человека получили ранения. Они госпитализированы. Медики оказывают необходимую помощь», – говорится в сообщении.

По данным местных властей, сегодня под ударом российских беспилотников типа «Бандероль» оказались портовая инфраструктура и одно из предприятий города.

В настоящее время информация о последствиях российской атаки уточняется.

Как известно, сегодня в результате серии утренних ударов по Днепру получили ранения 13 гражданских, еще один человек погиб.

Напомним, также сегодня россияне атаковали два предприятия в Чернигове, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Как известно, враг атаковал предприятия в Одесской области и здание райадминистрации в Запорожье, известно о трех раненых.

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