Россияне атаковали два предприятия в Чернигове, есть погибшие и пострадавшие

Общество
Читати українською
Россияне атаковали два предприятия в Чернигове. В результате ударов два человека погибли, еще четверо получили травмы. Также разрушены помещения гаражного кооператива.
Фото ілюстративне ДСНС

Российские войска днем 16 ноября нанесли удары по двум предприятиям в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, также известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщил глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

По его словам, российские войска атаковали два предприятия на территории города. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии стало известно о двух погибших.

Позже глава ГВА уточнил последствия российской атаки. По обновленным данным, два человека погибли, еще четверо получили травмы.

Кроме того, в результате ударов разрушениям подверглись помещения гаражного кооператива. Информация о масштабах повреждений на предприятиях уточняется.

Напомним, российские войска утром 16 ноября нанесли удар беспилотником по проезжей части в Днепре. В результате атаки один человек погиб, еще десять получили ранения.

Также как известно оккупанты в ночь на 16 ноября пустили по Украине 158 ударных беспилотников разных типов, 77 из них – реактивные. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Жертвы Предприятие Чернигов Атака Война с Россией Война в Украине Погибшие Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Ректора и руководителей киевского медуниверситета подозревают в растрате более 13,7 млн ​​грн – БЕБ
Россияне атаковали два предприятия в Чернигове, есть погибшие и пострадавшие
ЕС одобрил рекордный транш для Украины на почти 8 млрд евро
мнениеМожет ли Украина вступить в НАТО в обмен на Донбасс: что стоит за предложением США
Россияне атаковали предприятия на Одесчине и здание райадминистрации в Запорожье, есть раненые
ВСУ назначил заседание по жалобе на оправдание экс-чиновника Минобороны
инфографикаБорьба с международной коррупцией, SEPA и социальное жилье: чем отличилась пленарная неделя Рады
Польша еще не приняла решение о новом взносе в программу PURL для Украины – Сикорский
Эстония разрабатывает план работы «цифрового правительства» на случай оккупации рф – Politico
Финляндия призвала ЕС усилить санкции против российских криптоактивов
Больше новостей