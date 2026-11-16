Россияне атаковали два предприятия в Чернигове, есть погибшие и пострадавшие

Российские войска днем 16 ноября нанесли удары по двум предприятиям в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, также известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщил глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

По его словам, российские войска атаковали два предприятия на территории города. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии стало известно о двух погибших.

Позже глава ГВА уточнил последствия российской атаки. По обновленным данным, два человека погибли, еще четверо получили травмы.

Кроме того, в результате ударов разрушениям подверглись помещения гаражного кооператива. Информация о масштабах повреждений на предприятиях уточняется.

Напомним, российские войска утром 16 ноября нанесли удар беспилотником по проезжей части в Днепре. В результате атаки один человек погиб, еще десять получили ранения.

Также как известно оккупанты в ночь на 16 ноября пустили по Украине 158 ударных беспилотников разных типов, 77 из них – реактивные. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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