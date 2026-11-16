Польша еще не приняла решение о новом взносе в программу PURL для Украины – Сикорский

Польша в прошлом году выделила средства на программу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины. Однако решение о новом финансовом взносе в 2026 году Варшава пока не приняла. В то же время страна продолжает поддерживать Киев через другие механизмы.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает Укринформ.

15 октября 2026, 11:29 Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года Больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«В прошлом году мы сделали взнос в PURL. В этом году соответствующих решений еще не принято. Но напомню, что Польша щедро поддерживает Украину. Мы сделали взнос в чешскую инициативу. У нас есть свои собственные каналы поддержки Украины», – отметил Сикорский.

По его словам, размер польского взноса не определяет дальнейшую судьбу программы PURL, поскольку на ее финансирование уже направляют миллиарды долларов.

Глава польского МИД напомнил, что механизм PURL создали после того, как в начале 2025 года США прекратили непосредственное финансирование военной помощи Украине. С тех пор основная финансовая нагрузка по поддержке Киева перешла к европейским государствам.

Благодаря этой программе Украина может получать американское вооружение, закупленное за счет европейских партнеров.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава пока не планирует финансировать закупку американского оружия для Украины в рамках PURL. Он объяснил это значительными расходами Польши на усиление собственной обороноспособности.

А на инфографике «Слово и дело» – кто из партнеров в этом году увеличил объемы военной, гуманитарной и финансовой помощи.

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