Ректора и руководителей киевского медуниверситета подозревают в растрате более 13,7 млн ​​грн – БЕБ

Ректору и двум его заместителям в одном из столичных медицинских университетов сообщили о подозрении по делу о переплате более 13,7 млн грн во время капитального ремонта фасада учебного корпуса.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Как отмечается, в понедельник, 16 октября, подозрения объявили ректору вуза, проректору по научно-педагогической работе и экономическим вопросам, а также заместителю ректора по хозяйственным вопросам.
По данным следствия, компания, которая победила в тендере в 2020 году, вообще не соответствовала условиям закупки, поскольку подрядчик не имел необходимых лицензий и разрешительных документов на проведение строительных работ на объектах класса последствий СС2. Кроме того, строительно-техническая экспертиза засвидетельствовала, что ремонт фасада выполнили некачественно и с грубыми нарушениями государственных норм и правил.
Действия фигурантов квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины и объявили подозрения:
- Ректору – в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).
- Проректору – в организации растраты имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ).
- Заместителю ректора по хозяйственным вопросам – подозрение в пособничестве в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ).
Уточняется, что суд уже избрал проректору университета меру пресечения в виде залога и отстранил его от работы.
При этом в отношении ректора и заместителя ректора в суд направлено ходатайство о применении мер пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранении их от занимаемых должностей.
Напомним, в марте в Киевском университете культуры разоблачили многомиллионную схему растраты бюджетных средств.
А ранее в одном из университетов Киева разоблачили схему уклонения от мобилизации.
Также на инфографике «Слово и дело» – ректоры украинских вузов, увольнению которых предшествовали скандалы.
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