Россияне атаковали предприятия на Одесчине и здание райадминистрации в Запорожье, есть раненые

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Вражеский дрон атаковал здание райадминистрации в Запорожье, в результате чего пострадала женщина. А на Одесчине два человека получили ранения в результате ударов рф по инфраструктуре и предприятиям.
Иллюстративное фотоt.me/gu_dsns_zp

Сегодня, 16 ноября, вражеский дрон атаковал здание райадминистрации в Запорожье, в результате чего пострадала женщина. А в Одесской области два человека получили ранения в результате российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщают и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

«Враг атаковал Космический район Запорожья. Вражеский FPV-дрон ударил по зданию районной администрации», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки повреждены служебное помещение и окна административного здания. Известно о по меньшей мере одной пострадавшей – ранение получила 22-летняя женщина.

При этом сегодня утром российская армия нанесла серию ударов по Одесской области. Местные власти уточняют, что под ударами оказались предприятия агрологистики и упаковочной промышленности.

«Враг нанес серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры области. На эту минуту известно о двух пострадавших», – написал Кипер.

По его словам, на местах попаданий работают все соответствующие службы, а другие последствия атаки уточняются.

Напомним, сегодня россияне ударили беспилотником по проезжей части в Днепре. Один человек погиб, десять получили ранения. На месте удара загорелись автомобили.

Также российские войска в ночь на 16 ноября выпустили по Украине 158 ударных беспилотников разных типов, 77 из них – реактивные. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Как известно, в течение недели российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет разных типов.

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