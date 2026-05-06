Разоблачен агент фсб, курировавший поджоги авто военных в Киеве

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который работал на спецслужбы рф и организовал поджоги автомобилей военных Сил обороны в Киеве.

Об этом Служба безопасности сообщила в Телеграм-канале 6 мая.

Как установило исследование, злоумышленник подыскивал потенциальных исполнителей диверсий, вербовал их и координировал подрывную деятельность.

В марте этого года сотрудники СБУ «по горячим следам» разоблачили двух вражеских агентов, которых курировал этот фигурант. По его указаниям они занимались поджогами авто в Деснянском районе столицы.

«Координатором поджигателей оказался мобилизованный, который самовольно оставил службу на Харьковщине и сбежал в столицу, где начал работать на врага», – сообщили в СБУ.

19 марта 2026, 17:38 От суток до 3 лет: как быстро находят корректировщиков и исполнителей кровавых терактов рф Как быстро находят корректировщики и исполнители кровавых терактов россии – на инфографике Слово и дело.

Россияне заметили злоумышленника в Телеграм-каналах, где предлагают «легкие заработки», и завербовали. В свою очередь, мужчина начал привлекать к работе на фсб местных наркозависимых, которые совершали поджоги.

«Перед преступлением они согласовывали с резидентом потенциальную «цель», а после поджога направляли ему фото и видео возгорания. Далее он через мессенджер отчитывался куратору от фсб», – говорится в сообщении СБУ.

Преступления лидера агентурной группы зафиксировали правоохранители и задержали его по месту жительства в Киеве. В квартире злоумышленника нашли смартфон с доказательствами работы на фсб.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) и арестовали. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Житомире Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали агентку рф, которая под видом курьера готовила теракт против одного из подразделений ВСУ.

Кроме этого, Военная служба правопорядка совместно с сотрудниками СБУ предотвратила теракт в Запорожье, который планировал осуществить военный в статусе СОЧ (самовольное оставление части).

Также накануне украинские спецслужбы разоблачили еще одного агента фсб россии, который корректировал воздушные атаки на Запорожье.

А в апреле СБУ и Нацполиция предотвратили серию терактов в школах в Кировоградской и Одесской областях, которые, по данным следствия, готовили двое несовершеннолетних по заказу российских спецслужб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.