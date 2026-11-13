Украина получила более 250 тысяч доз вакцины против гриппа

Первая партия вакцин от гриппа французского производства Sanofi прошла государственный контроль качества. В ближайшее время 266 тысяч доз распределят между больницами и аптеками.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве также уточнили, что Укрфармагентство одобрило три серии этого препарата: 6DE51D1G, 6DF12D3G и 6DE51D1G.

«Укрфармагентство выдало положительное заключение о соответствии качества вакцины требованиям государственных и международных стандартов. Вакцина уже поступает в медучреждения и аптечную сеть», – говорится в сообщении Минздрава.

7 октября 2026, 16:02 Что известно об эпидсезоне гриппа и ОРВИ 2026–2027 и сколько было заболевших в предыдущие годы Украина вступила в новый эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. За первую неделю ОРВИ заболели почти 99 тысяч человек. Динамика числа заболевших в предыдущие годы – на инфографике «Слово и дело».

На очереди – еще 140 тысяч доз вакцины корейского производства ДжиСи Флю/GC Flu производства ДжиСи Биофарма Корп, которая сейчас проходит лабораторную проверку перед выходом на украинский рынок.

Отмечается, что в текущем эпидсезоне ожидалась поставка 406 тысяч доз вакцины от гриппа.

Также в Минздраве напомнили, что традиционно рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в ноябре-декабре.

«При тяжелом течении грипп может вызывать опасные осложнения: заболевания сердца, легких, почек и тому подобное. Самая эффективная профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация, которая является рекомендованной. Вакцинироваться от гриппа можно в течение всего эпидсезона», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская ранее заявляла, что сезон гриппа 2025-2026 годов был одним из самых сложных для Украины за последние десятилетия. По ее словам, он «может посоревноваться даже с пандемией COVID-19».

Также журналисты «Слово и дело» собрали всю информацию, которая известна об эпидсезоне гриппа и ОРВИ 2026-2027 годов.

Кроме этого, в Украине с 2026 года обновили Календарь профилактических прививок. Он будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний, среди которых – прививки девочек 12-13 лет от ВПЧ.

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