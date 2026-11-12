Рада ратифицировала соглашение об участии Украины в Космической программе ЕС

В четверг, 12 ноября, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Киева в Космической программе ЕС, которое было подписано 9 апреля 2025 года в Брюсселе.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

28 октября 2026, 17:53 Что известно о первом спутнике украинской сети OBRIA Украинская HIMERA и датская GomSpace запустили первый спутник будущей сети связи OBRIA, которую сравнивают со Starlink. На инфографике «Слово и дело» – самое главное о запуске и будущем проекта.

За законопроект №0373 проголосовали 243 народных депутата. Как отмечается, главной целью соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и ЕС в космосе и развитие украинского космического рынка.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает присоединение Украины в качестве ассоциированной страны к компоненту «Copernicus», а также подкомпонентам «События космической погоды» и «Околоземные объекты», входящим в Космическую программу ЕС.

В частности, документ позволит Украине использовать данные спутникового мониторинга и наблюдения за космическими объектами, а также наращивать украинский технологический потенциал в космической отрасли.

Также ожидается, что полученные данные будут использоваться для принятия управленческих решений и мониторинга в сферах безопасности и обороны, гражданской защиты, сельского хозяйства, защиты энергетических сетей и связи, транспорта, инфраструктуры и экологии.

Присоединение к общей для стран ЕС программе также открывает доступ к финансированию мероприятий со стороны Европейской комиссии. При этом участие Украины в Космической программе ЕС не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, поскольку соглашение содержит протокол о приостановке уплаты Украиной финансового взноса на период 2021-2027 годов в связи с российским вторжением.

Напомним, в марте Украина и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение сотрудничества в космической сфере.

Как известно, 9 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании в составе Вооруженных сил Украины нового вида войск – Космических сил.

При этом нардеп Наливайченко еще 30 июня пообещал, что Верховная Рада «в ближайшие дни» поддержит законопроект о создании Космических сил. Больше «космических» обещаний украинских политиков – в нашем обзоре.

Также, по данным СМИ, Украина провела три испытания систем перехвата ракет в ближнем космосе, которые могут стать частью противодействия новым российским угрозам, в частности ракетам «Орешник».

Ранее в США заявили о возможных планах россии разместить ядерное оружие в космосе для атаки на спутники. Такой сценарий может уничтожить до 80% орбитальных аппаратов и вызвать глобальный коллапс связи.

На инфографике «Слово и дело» – главные факты о спутниках, с которых Украина получает разведданные для борьбы с российским вторжением.

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