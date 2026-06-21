Большинство поляков считает отношение Зеленского к Польше негативным – опрос

Большинство опрошенных граждан Польши считают, что президент Украины Владимир Зеленский имеет негативное отношение к их стране.
Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для Polsat News.
Согласно исследованию, 58,3% респондентов считают, что отношение украинского президента к Польше является негативным. Из них 33,7% выбрали вариант «скорее негативное», а 24,6% – «категорически негативное».
В то же время 30,1% опрошенных выразили противоположное мнение, считая отношение Зеленского позитивным. Среди них 27,4% назвали его «скорее позитивным», а 2,7% – «однозначно позитивным». Еще 11,6% респондентов не смогли определиться с ответом.
Опрос был проведен 12–14 июня 2026 года среди 1000 респондентов в разных регионах Польши, еще до решения о лишении Зеленского высшей государственной награды Польши.
Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда. На фоне этого ряд украинских чиновников и политиков также заявили об отказе от польских наград.
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