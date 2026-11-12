В Киеве российский дрон упал на проезжую часть, горели легковой автомобиль и автобус

Общество
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В Киеве 12 ноября обломки российского дрона упали на дорогу в Шевченковском районе. Загорелся легковой автомобиль, поврежден автобус. Один человек пострадал.
Фото ДСНС Києва

В Киеве днем 12 ноября обломки российского беспилотника упали на проезжую часть дороги в Шевченковском районе, вызвав пожар. В результате атаки загорелся легковой автомобиль, также был поврежден пассажирский автобус. Один человек пострадал.

Об этом сообщили городской голова Киева Виталий Кличко и ГСЧС Киева.

По словам Кличко, в результате падения БпЛА на дорогу в Шевченковском районе загорелся легковой автомобиль. Изначально также сообщалось о возможном возгорании автобуса.

Позже мэр уточнил, что в результате атаки пострадал один человек, которому медики оказывают помощь. Легковой автомобиль охватило пламя, а автобус получил частичные повреждения.

В ГСЧС сообщили, что обломки российского беспилотника упали на проезжую часть дороги, после чего возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м.

В результате атаки поврежден пассажирский автобус. Информацию об одном пострадавшем также подтвердили.

Напомним, утром 12 ноября ударный реактивный дрон российской армии попал в многоэтажный жилой дом в Соломенском районе столицы. На месте падения БПЛА вспыхнул пожар. Сообщалось о семерых пострадавших

Утренняя атака на Киев: количество раненых возрослоВ Киеве из-за вражеского удара армии российской федерации 12 ноября по многоэтажке в Соломенском районе увеличилось количество пострадавших.
в результате удара.

Кроме того, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали Ровенскую область беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетики и жилой сектор. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

А около часа ночи враг атаковал баллистическими ракетами Киев. Воздушные силы сообщили об угрозе для Броваров и Киева, а позже уточнили, что ракета движется непосредственно на столицу.

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