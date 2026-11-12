Верховный Суд уменьшил срок заключения экс-руководителя ГСА Сальникову

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда сократил с трех до двух лет срок заключения экс-главе Государственной судебной администрации Украины Алексею Сальникову, осужденному за получение неправомерной выгоды для влияния на судей ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, сегодня, 12 ноября, Верховный Суд пересмотрел решение в части назначенного приговора и сократил срок лишения свободы Сальникову до двух лет. При этом в остальной части наказание остается без изменений.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит. В САП уточнили, что Сальников уже отбывает наказание за злоупотребление влиянием.

Как известно, в августе 2025 года Высший антикоррупционный суд признал виновным Сальникова в злоупотреблении влиянием и приговорил к 3 годам лишения свободы. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Впоследствии сторона защиты подала кассационные жалобы на этот приговор и по ним открыли производство.

Напомним, по версии обвинения, глава ГСА в марте 2023 года получил от физлица 7500 долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5000 долларов передать судьям Верховного суда за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

В дальнейшем глава ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного суда, в том числе через привлечение к этому его бывшего председателя Всеволода Князева. Однако, после разоблачения экс-руководителя ВСУ на получении неправомерной выгоды, поведение Сальникова резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду.

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