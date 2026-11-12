Верховный Суд уменьшил срок заключения экс-руководителя ГСА Сальникову

Право
Читати українською
Кассационная инстанция сократила срок заключения экспредседателю ГСА Алексею Сальникову с трех до двух лет за злоупотребление влиянием.
dsa.court.gov.ua

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда сократил с трех до двух лет срок заключения экс-главе Государственной судебной администрации Украины Алексею Сальникову, осужденному за получение неправомерной выгоды для влияния на судей ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, сегодня, 12 ноября, Верховный Суд пересмотрел решение в части назначенного приговора и сократил срок лишения свободы Сальникову до двух лет. При этом в остальной части наказание остается без изменений.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит. В САП уточнили, что Сальников уже отбывает наказание за злоупотребление влиянием.

Как известно, в августе 2025 года Высший антикоррупционный суд признал виновным Сальникова в злоупотреблении влиянием и приговорил к 3 годам лишения свободы. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Впоследствии сторона защиты подала кассационные жалобы на этот приговор и по ним открыли производство.

Напомним, по версии обвинения, глава ГСА в марте 2023 года получил от физлица 7500 долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5000 долларов передать судьям Верховного суда за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

В дальнейшем глава ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного суда, в том числе через привлечение к этому его бывшего председателя Всеволода Князева. Однако, после разоблачения экс-руководителя ВСУ на получении неправомерной выгоды, поведение Сальникова резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Верховный Суд Государственная судебная администрация Верховный суд Украины Алексей Сальников
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

авторская колонкаЗакон «килл-зоны»: в ноябре россия может потерять в Украине целую армию
Вблизи Белого дома в США произошла стрельба, есть раненые – АР
Верховный Суд уменьшил срок заключения экс-руководителя ГСА Сальникову
Штаты могли намеренно замедлить скорость Starlink для давления на Украину – FT
мнениеТранши МВФ для Украины: повлияют ли коррупционные скандалы на получение следующих выплат
Россия теряет почти столько же солдат в месяц, сколько США за 14 лет во Вьетнаме – генсек НАТО
Рада ратифицировала соглашение об участии Украины в Космической программе ЕС
Переговоры США с рф: путин предложил новую гуманитарную миссию по аналогии с Олешками
инфографикаБолее 30 тысяч жертв и около 300 тысяч травмированных: статистика по ДТП за последнее десятилетие
Россияне атаковали рейсовый автобус в Запорожской области, ранены гражданские
Больше новостей