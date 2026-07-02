В россии разбился боевой вертолет Ка-52 – СМИ

Национальная безопасность
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Оккупанты потеряли еще один ударный вертолет Ка-52 Аллигатор, который активно применяется в войне против Украины. Пилот, вероятно, погиб.
Фото: росСМИ

Российская оккупационная армия потеряла еще один ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», который активно применяется в войне против Украины.

Об этом сообщает Милитарный с ссылкой на российский пропагандистский Telegram-канал.

«Жирные» цели: самые значительные потери российской авиации с начала вторженияРоссия за время полномасштабной войны против Украины потеряла 370 самолетов. На инфографике – топ потерь.

Примерно в 13:00 по киевскому времени пропагандисты опубликовали фотографию вертолета и сообщение с текстом: «Царствия Небесного, брат! Для летчиков отдельный гарнизон».

Это может свидетельствовать о гибели пилота, однако о судьбе второго члена экипажа - штурмана-оператора – не сообщается. Причины катастрофы, а также место и время падения вертолета авторы сообщения не раскрыл.

Журналисты отмечают, что Ка-52 является одним из основных ударных вертолетов российской армии. По данным аналитического ресурса Oryx, с начала полномасштабной войны оккупанты потеряли уже более 60 вертолетов этого типа.

Напомним, в середине июня в россии во время учебно-тренировочного полета разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 после отказа двигателя.

А до этого министерство обороны рф заявляло о крушении российского военно-транспортного самолета Ан-26 в оккупированном Крыму. Тогда в результате инцидента погибли 29 человек.

На инфографике «Слово и дело» – какую военную авиацию рф потеряла в Крыму за четыре года вторжения.

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Вертолет Вторжение России Потери россии в войне с Украиной Ка-52
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