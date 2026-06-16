Апелляционная палата подтвердила приговор по делу киностудии Довженко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила приговор, которым к 7,5 годам лишения свободы приговорили бывшего главного инженера государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко» Тимофея Пархоменко и к 8,5 годам – экс-директора ООО «Эм.Ай.Кей». Максима Минчука.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, но не отмечает фамилий фигурантов.

По информации «Слово и дело», речь идет именно об этих лицах. Как известно, антикоррупционный суд признал виновными экс-главного инженера киностудии Пархоменко и экс-руководителя частной фирмы Минчука. Им назначили 7,5 и 8,5 лет заключения соответственно. Сторона защиты подала жалобы на приговор.

«15 июня 2026 года АП ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на приговор ВАКС от 14.08.2025, которым бывший главный инженер государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко» и экс-директор одного из ООО признаны виновными в совершении ряда уголовных правонарушений. По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, а приговор ВАКС – без изменений. Во исполнение решения суда оба осужденных взяты под стражу в зале суда», – информирует суд.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд.

Напомним, САП направила в суд дело по двум лицам о хищении более 4,4 млн грн киностудии им. Довженко. Следствие установило, что в ноябре 2018 года ГП «Киностудия им. А. Довженко» объявило открытые торги по закупке телевизионного и аудио-визуального оборудования. Однако до этого гендиректор компании «Эм.Ай.Кей» договорился с главным инженером госпредприятия о «сотрудничестве». Его результатом стала победа компании в торгах и заключение с ней договора, не предусматривавших санкции за нарушение сроков поставки оборудования.

По условиям торгов оборудование киностудии должны были поставить до конца 2018 года. Этого не произошло, но главный инженер доложил руководству о другом, после чего госпредприятие уплатило частной компании за оборудование, которое не получило. Фактическая поставка состоялась только в апреле 2019 года и не в полном объеме. Стоимость непоставленного и оплаченного оборудования составляет более 4,4 млн грн. Завладение этими средствами и инкриминируется подозреваемым.

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