Экс-руководителю Госпогранслужбы снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 26 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко в рамках взяточного дела.

Такое решение 26 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн к экс-главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко. Одновременно на него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Продлить подозреваемому (Дейнеко – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 26 июля 2026 года включительно», – говорится в решении.

Также до 26 июля суд продлил обязательства, возложенные на бывшего начальника отдела пограничной службы «Соломоново» Александра Марущака и экс-начальника отдела пограничной службы «Дольск» Романа Яхвана. У них такой же список обязанностей.

Напомним, ранее НАБУ совместно с САП выявили коррупционную схему в Государственной пограничной службе Украины. По данным следствия, бывший топ-чиновник и действующий сотрудник ГПСУ систематически получали неправомерную выгоду за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. По информации «Слово и дело», речь идет об экс-главе Госпогранслужбы Сергее Дейнеко и начальнике отдела ГПСУ Александре Марущаке.

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